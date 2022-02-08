Полиция проводит обыски в десятках жилкомсервисов в Петербурге из-за плохой уборки снега

Правоохранители проводят обыски в десятках жилкомсервисов в Петербурге из плохой уборки снега Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранительные органы проводят обыски в десятках петербургских жилкомсервисах из-за некачественной уборки снега. Об этом сообщил «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры. После проверок возбудили уголовные дела о хищении средств в отношении компаний, которые занимаются уборкой снега и наледи в Петербурге.

Ранее в Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти дворника от глыбы льда, которая упала на него с крыши. Трагедия произошла 7 февраля 2022 года, когда управляющая компания чистила крышу одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте. По факту было возбуждено уголовное дело о применении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.