"А вот я тебя сейчас грабану, а?": Мэл Гибсон подшутил над фанатом

Мел Гибсон Фото: SPLASH NEWS

Поклонник творчества голливудского актера Мэла Гибсона встретил своего кумира, когда тот выполнял какие-то манипуляции с колесом внедорожника, попутно поглядывая экран смартфона (возможно, смотрел инструкции).

Артист не только не стал избегать навязчивого внимания со стороны фаната, но и даже подшутил над ним, когда молодой человек начал выражать свой восторг от того, как ему повезло.

"Не знаю. А вот я тебя сейчас грабану, а?", - ответил Гибсон, после чего участники диалога посмеялись над этой шуткой.

Также актер признался, что ему нравится быть в одиночестве.

В завершении ролика Гибсон попросил поклонника немного помочь ему, посветив на колесо.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-возлюбленная Мэла Гибсона Оксана Григорьева в 49 лет снялась обнаженной на коне. Певица выпустила клип, в котором предстала в неожиданном образе.