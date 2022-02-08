Белоруссия задействует план стратегического сдерживания при усилении активности НАТО у своих границ

В Белоруссии задействуют план стратегического сдерживания при усилении активности НАТО у своих границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что страна задействует план стратегического сдерживания в случае усиления активности Североатлантического альянса у белорусских границ.

- При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания, — цитирует Вольфовича Sputnik Беларусь.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники во Франции сообщило, что главы государств якобы договорились о выводе российских войск с территории Белоруссии после проведения учений. Отмечалось, что это поспособствует дальнейшим переговорам по коллективной безопасности. При этом подчеркивалось, что главы государств не упомянули об вышеупомянутых обещаниях в ходе пресс-конференции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данное сообщение, указав на то, что Франции не принадлежит лидерство в НАТО.