ФНС предложила отменить акцизные марки на табак после ввода маркировки

В России предложили отменить акцизные марки на табак после ввода маркировки Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная налоговая служба России (ФНС) предложила отменить акцизные марки на табак после введения системы цифровой маркировки. Об этом сообщил глава отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ведомства Максим Краснов.

- Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что (акцизные) марки можно отменять, на наш взгляд, — сказал он, отметив бессмысленность двойной маркировки.

Ранее Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, повышающий размер штрафных санкций за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированного алкоголя и сигарет. Отметим, что при условии, что данный закон поддержит Совет Федерации и президент, соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, в России с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них. Данный проект является пилотным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.