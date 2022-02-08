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Экономика8 февраля 2022 11:41

Глава Минфина Франции назвал "Северный поток – 2" выходом из кризиса с Россией

Это стратегический вопрос и для РФ, и для Европы, отметил Брюно Ле Мэр
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава Минфина Франции назвал "Северный поток – 2" выходом из кризиса с Россией

Глава Минфина Франции назвал "Северный поток – 2" выходом из кризиса с Россией

Фото: REUTERS

Одним из важнейших пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск газопровода "Северный поток 2", уверен министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом он заявил телеканалу France Inter.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден пригрозил остановить "Северный поток – 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Не Штаты столкнутся с последствиями конфликтной ситуации на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электричества. Запуск "Северного потока 2" выступает одним из ключевых пунктов переговоров и, безусловно, важнейшим пунктом выхода из кризиса с Россией", – сказал Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

Как ранее писал kp.ru, глава МИД Франции в конце января этого года заявил, что возможные санкции против РФ затронут и "Северный поток – 2". Жан-Ив Ле Дриан при этом допустил блокировку проекта.