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Политика8 февраля 2022 11:43

Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от коронавируса украинцам старше 60 лет

Они также смогут перейти на льготный тариф
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте старше 60 лет бесплатно получат качественные смартфоны. Соответствующее заявление украинский лидер сделал на форуме Diia Summit во вторник, 8 февраля 2022 года.

"Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что это включено в "обширную государственную программу".

Как ранее писал сайт kp.ru, действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко возглавили президентский рейтинг на Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии, в рамках которого КМИС спрашивал, за кого проголосуют украинцы на предстоящих президентских выборах.

Правда, Зеленский возглавил и антирейтинг - 60% населения страны выступает против его второго президентского срока.