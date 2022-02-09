Режиссер Алексей Пиманов заявил, что не собирался быть ведущим программы «Человек и закон»

Алексей Пиманов, фото: пресс-служба Алексея Пиманова

Алексей Пиманов в преддверии своего юбилея дал интервью сайту kp.ru. Знаменитому режиссеру, продюсеру и телеведущему 9 февраля исполняется 60 лет.

По словам Пиманова, который в течение многих лет являлся бессменным ведущим программы "Человек и закон", – это не стало его главным призванием. Он назвал своей главной профессией режиссерское дело и отметил, что это то, "для чего он родился.

"Я не хотел быть ведущим «Человека и закона», мне не нравится криминальный мир, тюрьмы, адвокатские конторы и вся эта грязь – войны компроматов и так далее. Но нужно было кому-то сесть в кадр, я сел, я ведь занимался политологией и для меня это не непонятная тема", – рассказал Пиманов.

Также он пояснил, что главной задачей команды, работавшей над программой, сделать ее общественно-политической, а не криминальной. Так в передаче появились сюжеты про больных детей или про уход из жизни знаменитых артистов.

"Это программа для людей", – заключил Пиманов.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Алексей Пиманов: У меня дурацкий характер, не терплю, когда что-то не сделано

9 февраля знаменитому режиссеру, продюсеру и телеведущему исполняется 60 лет (подробнее)