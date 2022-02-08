Умер Игорь Носов, глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

В возрасте 43 лет ушел из жизни глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом во вторник, 8 января, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Как отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Носов внес «существенный вклад в развитие российских регионов», а особенно отметили его вклад в развитие Арктики и Дальнего Востока.

Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая прошлого года. Ранее он занимал различные должности в разных государственных, а также в коммерческих организациях. В период с 2018 по 2020 годах Носов был заместителем губернатора Нижегородской области, а ранее занимал должность гендиректора АО «Особая экономическая зона "Иннополис"».