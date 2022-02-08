Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 февраля, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о нарушении белорусской границы латвийским самолетом Ан-2.

Как уточнили в ведомстве, нарушение границы республики произошло утром 8 февраля. «Белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», - говорится в заявлении Госпогранкомитета.

Отмечается, что это далеко не первый случай нарушения воздушного пространства республики за последнее время. В ведомстве напоминают, что 4 декабря прошлого года украинский вертолет залетел на белорусскую территорию в районе пункта пропуска Новая Рудня, который находится в Гомельской области, а 24 января 2022 года зарегистрировали нарушение границы в районе деревни Хмелище Малоритского района Брестской области. Нарушение совершил украинский беспилотный летательный аппарат.