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В мире8 февраля 2022 12:16

Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Отмечается, что это далеко не первый случай нарушения воздушного пространства республики за последнее время
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Погранкомитет Белоруссии заявил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 февраля, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о нарушении белорусской границы латвийским самолетом Ан-2.

Как уточнили в ведомстве, нарушение границы республики произошло утром 8 февраля. «Белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», - говорится в заявлении Госпогранкомитета.

Отмечается, что это далеко не первый случай нарушения воздушного пространства республики за последнее время. В ведомстве напоминают, что 4 декабря прошлого года украинский вертолет залетел на белорусскую территорию в районе пункта пропуска Новая Рудня, который находится в Гомельской области, а 24 января 2022 года зарегистрировали нарушение границы в районе деревни Хмелище Малоритского района Брестской области. Нарушение совершил украинский беспилотный летательный аппарат.