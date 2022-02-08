Путин примет участие в совещании арбитражных судов и общей юрисдикции 9 февраля 2022 Фото: REUTERS

В среду, 9 февраля, президент России Владимир Путин примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, где уточнили, что совещание будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.

«Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год», - говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе совещания будут обсуждаться вопросы гражданского судопроизводства, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, правосудие по административным делам, а также практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и различные категории дел военных судов.

Как отмечается, в предстоящем совещании примут участие судьи всех судов общей и арбитражной юрисдикции, а также судьи Верховного суда РФ и руководство судебного департамента при Верховном суде. Кроме того, будут присутствовать представители федеральных органов власти.