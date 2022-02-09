Алексей Пиманов рассказал о съемках фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Алексей Пименов, фото: пресс-служба Алексея Пименова

Алексей Пиманов накануне своего юбилея дал интервью сайту kp.ru, подробно рассказав о съемках фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Знаменитому режиссеру, продюсеру и телеведущему 9 февраля исполняется 60 лет.

Напомним, новый фильм Пиманова - «Одиннадцать молчаливых мужчин» - выйдет 17 февраля. Он посвящен турне московского клуба «Динамо» в Великобританию в 1945 году.

При этом сам Алексей Пиманов заявил, что не считает, что кинолента посвящена теме футбола. По его словам, в этой работе говорится о любви, о прекрасном поколении того времени. Так режиссер ответил на вопрос корреспондента, не отпугнет ли фильм женскую аудиторию из-за своего "мужского" сюжета.

"Хотелось как-то признаться им в любви. Я их застал еще всех. У меня первый тренер по футболу был участником того турне, это Николай Дементьев. Никогда не забуду их прекрасных жен. Это, в основном, были актрисы", – пояснил Пиманов.

Также он добавил, что авторы фильма хотели показать, что 1945 год – это не только грязь и разруха. Кроме этого, в тот период были "и любовь, и радость мирной жизни", – сказал он.

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