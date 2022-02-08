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Спорт8 февраля 2022 12:28

Фигуристку Анастасию Мишину смутил вопрос на английском: “Я нихера не поняла”

Для ответа спортсменке потребовался перевод
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (39)Комментарии (39)(39)
Партнеры по команде Анастасии Мишиной помогли ей понять смысл вопроса

Партнеры по команде Анастасии Мишиной помогли ей понять смысл вопроса

Фото: REUTERS

Российская фигуристка Анастасия Мишина на Олимпиаде в Пекине растерялась, когда журналисты BBC на английском языке спросили у нее про падение с поддержки при выполнении произвольной программы с Александром Галлямовым. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Я нихера не поняла", - произнесла она, что было встречено веселым смехом партнеров по команде.

Когда Мишиной другие члены олимпийской сборной все-таки перевели смысл вопроса, она ответила на него.

"Это были последние пять секунд программы, так что все нормально", - сказала Мишина на английском языке.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый тренер Александра Галлямова Оксана Попова расплакалась, когда спортсмен уронил Анастасию Мишину на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, случившееся – это недоразумение.

Напомним, в командном турнире по фигурному катанию сборная России с огромным преимуществом сумела завоевать золотые медали. Огромный вклад в эту победу внесли "парники" Александр Галлямов и Анастасия Мишина, которые заработали 19 баллов из 20 возможных во время двух своих прокатов.