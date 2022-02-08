Фигуристку Анастасию Мишину смутил вопрос на английском: “Я нихера не поняла”

Партнеры по команде Анастасии Мишиной помогли ей понять смысл вопроса Фото: REUTERS

Российская фигуристка Анастасия Мишина на Олимпиаде в Пекине растерялась, когда журналисты BBC на английском языке спросили у нее про падение с поддержки при выполнении произвольной программы с Александром Галлямовым. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Я нихера не поняла", - произнесла она, что было встречено веселым смехом партнеров по команде.

Когда Мишиной другие члены олимпийской сборной все-таки перевели смысл вопроса, она ответила на него.

"Это были последние пять секунд программы, так что все нормально", - сказала Мишина на английском языке.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый тренер Александра Галлямова Оксана Попова расплакалась, когда спортсмен уронил Анастасию Мишину на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, случившееся – это недоразумение.

Напомним, в командном турнире по фигурному катанию сборная России с огромным преимуществом сумела завоевать золотые медали. Огромный вклад в эту победу внесли "парники" Александр Галлямов и Анастасия Мишина, которые заработали 19 баллов из 20 возможных во время двух своих прокатов.