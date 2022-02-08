Назван размер стипендии российских студентов в следующем учебном году

В Минобрнауки сообщили, что базовый размер стипендии студентов высшего образования составит 1755 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что с 1 сентября 2022 года базовый размер стипендии студентов высшего образования составит 1755 рублей.

В колледжах и техникумах минимальная стипендия составит в новом учебном году 638 рублей. Выплаты студентам проиндексируют на изначальное прогнозное значение инфляции в 4%, рассказывает издание "Газета.ru".

Кроме того сообщается, что стипендиальный фонд в вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на 3,3 млрд рублей и составляет 53,2 млрд рублей

Ранее депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка, передает RT.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин также предлагал ввести школьную стипендию. Он считает, что ее должны получать одаренные, вовлеченные в учебу дети, рассказывает телеканал "360"

Вопросы о финансовой поддержке студентов волнуют учащихся и их родителей. Сайт KP.ru разбирался, какие есть стипендии для студентов в России, как их оформить и сколько они составляют в 2022 году