Макрон рассказал об "ощутимом" напряжении на переговорах с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что напряжение на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным было ощутимым, отметив, что президент России иронизировал меньше обычного,

«Он (Владимир Путин) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым», - передает телеканал BFM TV слова французского лидера, которые он сказал после визита в Москву.

Напомним, переговоры президентов России и Франции в Кремле в понедельник, 7 февраля, продолжались около пяти часов. Главы государств обсуждали вопросы безопасности в Европе. Как писал сайт kp.ru, Путин ранее заявил, что переговоры «прошли в деловом ключе», а также были «содержательными и полезными». Макрон в свою очередь заявил, что Москва и Париж договорились вместе работать над гарантиями безопасности.