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Здоровье8 февраля 2022 12:47

Большинство медицинских документов в России переведут в электронный формат

Мишустин сообщил о переводе медицинских документов в электронный вид
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России подготовило обновленное положение о единой государственной информационной системе. Оно свяжет все медицинские организации в регионах, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что большая часть документов, в частности, выписки, справки и медкарты, будут переведены в электронный формат. Это позволит улучшить процесс предоставления россиянам медицинской помощи и повысить его эффективность.

"Даже если человек менял место жительства, менял поликлинику, больницу, все данные будут находиться в одном месте. Так намного удобнее, а в экстренных ситуациях это может спасти человеческую жизнь", - добавил премьер.

Ранее kp.ru сообщал, как работает электронный листок нетрудоспособности, а также, как можно получить выплаты по уходу за детьми дистанционно.