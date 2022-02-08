Президент Казахстана Токаев поручил повысить налоги на майнинг криптовалют

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить налога на майнинг криптовалют, а также принять решения по регулированию и развитию сферы. Соответствующее заявление казахский лидер сделал на расширенном заседании кабмина во вторник, 8 февраля 2022 года.

"Государство не против так называемого белого майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики, - подчеркнул Токаев. - Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала".

По словам Токаева, пакет решений по регулированию сферы необходимо разработать до 1 апреля 2022 года. Кроме того, нужно выявить все майнинговые фермы, а также изучить все аспекты их деятельности, в том числе налоговый и таможенный, добавил президент Казахстана.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России предлагает кардинально решить проблему майнинга путем запрета выпуска, обмена, обращения и производства криптовалют. В Минфине придерживаются иной позиции. Ведомство предлагает ввести регулирование данной деятельности. Росфинмониторинг придерживается аналогичного мнения.