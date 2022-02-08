Юрист посоветовал внимательнее проверять счета за коммунальные услуги

Юрист рассказал, как избежать излишних переплат за коммунальные услуги Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА "Арбат" Сергей Сергеев рассказал, как избежать излишних переплат за коммунальные услуги.

По его словам, иногда в платежки включаются дополнительные услуги, которые не относятся к общепринятым, - например, консьержи, камеры, содержание земельного участка вокруг дома и так далее.

"Платить за них вы не обязаны - они входят в городской тариф "содержание и ремонт". Если плату требуют за услуги вне списка, то нужно сделать запрос в управляющую компанию, на каком основании взимают плату, а те должны предоставить решение собрания, на котором это было утверждено", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

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