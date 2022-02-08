Лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде 2022 Фото: REUTERS

Молодой российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине, во вторник, 8 февраля, и принес российской команде девятую медаль.

В финальном заезде россиянин уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо, который был фаворитом в данном виде программы, а также итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино.

Еще один российский лыжник Артём Мальцев пришел к финишу пятым.

По итогам квалификации у мужчин в четвертьфинальный забег прошли четыре россиянина Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Александра Большунова, который ранее одержав уверенную победу в скиатлоне, в заявке не было, потому что он решил сняться с этих состязаний.

Как ранее писал сайт kp.ru, Большунов победил в скиатлоне на дистанции 30 километров и тем самым принес нашей команде первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине. С успешным выступлением лыжника поздравил президент России Владимир Путин.