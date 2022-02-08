Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 февраля 2022 12:55

Лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде 2022

Победил норвежец Йоханнесу Клебо
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде 2022

Лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде 2022

Фото: REUTERS

Молодой российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине, во вторник, 8 февраля, и принес российской команде девятую медаль.

В финальном заезде россиянин уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо, который был фаворитом в данном виде программы, а также итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино.

Еще один российский лыжник Артём Мальцев пришел к финишу пятым.

По итогам квалификации у мужчин в четвертьфинальный забег прошли четыре россиянина Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Александра Большунова, который ранее одержав уверенную победу в скиатлоне, в заявке не было, потому что он решил сняться с этих состязаний.

Как ранее писал сайт kp.ru, Большунов победил в скиатлоне на дистанции 30 километров и тем самым принес нашей команде первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине. С успешным выступлением лыжника поздравил президент России Владимир Путин.