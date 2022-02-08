Путин поручил обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подачу бесплатного газа к мемориалам Вечного огня и Огня памяти. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - говорится в поручении.

Как следует из текста документа, это необходимо осуществить до 1 мая 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном газе для мемориалов Вечного огня, озвученную секретарем генсовета "Единой Россия" Андреем Турчаком во время совещания с правительством в среду, 12 января 2022 года.

По словам Турчака, известны случаи в регионах, когда долги за газ, поставляемый к Вечному огню, приводили к временным отключениям. Такие вопросы решались в "ручном режиме". Нулевой размер платы за газ для непрерывного функционирования Вечных огней решит эту проблему, уверен секретарь генсовета "единороссов".