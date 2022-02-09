Режиссер Алексей Пиманов назвал фильм "Крым" антивоенным кино

Режиссер Алексей Пиманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Пиманов накануне своего юбилея дал интервью сайту kp.ru, в частности, рассказав о фильме "Крым". Известный режиссер, продюсер и телеведущий 9 февраля отпразднует 60 лет.

Как отметил Пиманов, когда они с командой работали над фильмом "Крым", то знали, что эту работу будут "хайпить". По словам режиссера, ему давали советы все, кому не лень, а один депутат даже предлагал деньги за право участия в качестве главного героя.

"И еще многие до меня хотели донести, каким должно быть это кино. Один крымский политик мне деньги предлагал, чтобы он там был в качестве главного героя. Все на меня в тот период навалились со всех сторон. А я им сказал, чтобы отошли. Я хотел сделать то, что можно будет спустя десяток лет пересмотреть и понять этих людей. Про мальчика и про девочку, и про то, как разделяют два народа", – сказал режиссер.

Также Алексей Пиманов добавил, что "Крым" – антивоенное кино.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Алексей Пиманов: У меня дурацкий характер, не терплю, когда что-то не сделано

9 февраля знаменитому режиссеру, продюсеру и телеведущему исполняется 60 лет (подробнее)