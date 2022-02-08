Россиянам рассказали о схемах обмана агентов ритуальных агентств

Юристы рассказали, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина и член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов рассказал, что часто сотрудники ритуальных услуг приходят в дом еще до приезда скорой помощи и полиции.

"Нужно четко понимать, что информация о смерти ими была получена незаконно - через третьих лиц", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Также специалист отметила, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги. Например, за транспортировку тела, чтобы оно доехало быстро и без "соседей".

Напомним, медицинские свидетельства о смерти с 1 марта 2022 года россиянам будут выдавать в электронном формате. Такая возможность будет доступна по всей стране, рассказывают "Известия".

Ранее эксперты призвали государство взять под контроль похоронную отрасль в России. Так, на рынке ритуальных услуг в России сегодня царит жесточайшая конкуренция. Она привела к так называемым "похоронным войнам".

Сотрудники конкурирующих компаний готовы устраивать драки за клиентов буквально на пороге у родственников покойных и даже на кладбище.