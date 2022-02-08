Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 13:10

Россиянам рассказали о схемах обмана агентов ритуальных агентств

Юристы рассказали, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Юристы рассказали, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги

Юристы рассказали, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина и член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов рассказал, что часто сотрудники ритуальных услуг приходят в дом еще до приезда скорой помощи и полиции.

"Нужно четко понимать, что информация о смерти ими была получена незаконно - через третьих лиц", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Также специалист отметила, что "черные" ритуальщики часто требуют заплатить за бесплатные услуги. Например, за транспортировку тела, чтобы оно доехало быстро и без "соседей".

Напомним, медицинские свидетельства о смерти с 1 марта 2022 года россиянам будут выдавать в электронном формате. Такая возможность будет доступна по всей стране, рассказывают "Известия".

Ранее эксперты призвали государство взять под контроль похоронную отрасль в России. Так, на рынке ритуальных услуг в России сегодня царит жесточайшая конкуренция. Она привела к так называемым "похоронным войнам".

Сотрудники конкурирующих компаний готовы устраивать драки за клиентов буквально на пороге у родственников покойных и даже на кладбище.