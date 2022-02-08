Лукашенко назвал фейком сообщения о переброске белорусских военных в Сирию

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что белорусские военные направятся на территорию Сирии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью, - заявил Лукашенко. - Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал".

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и Министерству иностранных дел провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в случае войны между Украиной и Белоруссией, все закончится за три-четыре дня. В Киеве, считает Лукашенко, это понимают, поэтому никогда не нападут на Минск.