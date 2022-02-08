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Общество8 февраля 2022 13:17

Путин поручил запустить вызов врача на дом через Госуслуги по всей России к 31 марта 2022

Во всех регионах должны обеспечить возможность вызова врача на дом через Госуслуги до 1 июля 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил запустить вызов врача на дом через Госуслуги по всей России к 31 марта 2022

Путин поручил запустить вызов врача на дом через Госуслуги по всей России к 31 марта 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онлайн-сервис «Вызов врача на дом» на Едином портале Госуслуг должен заработать к 31 марта этого года. Данное поручение дал президент России Владимира Путина российскому правительству, а ответственный за исполнение данного поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительству обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "Вызов врача на дом" на Едином портале госуслуг. Срок - 31 марта 2022 года», - говорится в президентском поручении.

Отмечается, что до 1 июля необходимо обеспечить возможность вызова врача на дом через заявку на портале Госуслуги во всех российских регионах.

«Высшим должностным лицам … субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом ... на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», - говорится в поручении, ответственными за которое назначены региональные власти.