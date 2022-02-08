Познер назвал любопытным предложение Макрона по "финляндизации Украины"

Владимир Познер Фото: Борис КУДРЯВОВ

Предложение президента Франции по "финляндизации Украины" является интересным. Об этом известный телеведущий Владимир Познер заявил в интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову, оценивая итоги прошедшей накануне встречи Макрона и Путина.

Как считает Познер, от этой встречи нельзя было ждать "совершенно невероятных или заметных решений". Это было бы очень наивно, считает он.

"Все же Франция, будучи членом НАТО, Европейского союза, и сильно завися от США, - не может проводить самостоятельную внешнюю политику", – пояснил телеведущий.

При этом ряд положений, которые выдвинул Макрон, по словам Познера, "очень любопытны" – в частности, о "финляндизации Украины". Как он пояснил, речь идет о таком положении, когда страна не придерживается ничьей стороны и соблюдает нейтралитет.

Напомним, накануне прошли переговоры Путина и Макрона. По итогам встречи российский лидер рассказал, как страна планирует добиваться от НАТО гарантий безопасности.