Путин поручил изучить внедрение альтернативы газа в нескольких регионах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября текущего года предоставить предложения по внедрению альтернативных экологических источников энергии в тех российских регионах, где нельзя использовать природный газ. Об этом говорится в поручении российского лидера.

«Представить предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации, определенных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, альтернативных экологичных источников энергии … вместо природного газа», - говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что правительство также обязано будет найти источники финансирования для подобных решений. Глава государства также рекомендовал высшим должностным лицам российских регионов лично возглавить региональные штабы по догазификации.

Как писал сайт kp.ru, Путин также поручил обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня. Срок данного поручения – 1 мая текущего года.