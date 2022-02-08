«Мы верим в вас, ребята!»: музыканты культовой рок-группы обратились к российским спортсменам в Пекине

Олимпиада в Пекине стала по-настоящему большим испытанием для спортсменов российской сборной. Из-за пандемии коронавируса многие подготовленные атлеты не смогли принять участие в соревнованиях, а те, кто прибыл в Китай, оказались в сложнейших условиях: нас лишили собственного национального флага и гимна, а олимпийцам приходится выступать с пустыми трибунами.

Музыканты из культовой рок-группы «Земляне» прекрасно понимают, в какой сложной ситуации оказались российские спортсмены. Отцы-основатели музыкального коллектива всегда пели в свои песнях о людях, которые преодолевают жизненные трудности с непоколебимой верой в себя и в свои силы. Именно поэтому исполнители приняли решение поддержать российскую сборную в Пекине.

«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернетесь с медалями и с новыми достижениями, которыми мы будем гордиться. Выступать за честь страны, когда вокруг бушует пандемия, могут только настоящие герои! Мы верим в вас, ребята! Возвращайтесь с победой!», — обратились к российским спортсменам «Земляне».

Ролик с видеообращением музыкантов был записан на студии рок-группы в Москве. В своём обращении рокеры отметили, что каждый спортсмен мечтает оказаться на олимпийском пьедестале, осознать, что пройденный путь не был напрасным, ощутить собственную причастность к историческому моменту, испытать гордость за собственные победы и успехи товарищей — всё это сегодня доступно нашим спортсменам.