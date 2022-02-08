Путин назвал защиту от новых инфекций самой важной научной задачей

Президент России Владимир Путин, фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал формирование прочной защиты от новых инфекций наиболее актуальной научной задачей. Об этом он говорил на заседании Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Следует создать в РФ научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов" – заявил глава российского государства.

Это, по его словам, позволит создать в стране мощную систему защиты от новых инфекций.

Также он выразил мнение, что еще не настало время для отказа от углеводородов. Они будут широко применять еще, вероятно, около 50 лет, отметил Путин.

Как ранее писал kp.ru, эксперты поддержали принятие в России федерального закона о Российском экологическом операторе (РЭО). Отмечалось, что закон позволит РЭО полноценно формировать и управлять комплексной системой обращения с отходами, принимать участие в госполитике по охране окружающей среды и противодействию изменениям климата.