Объявлены номинанты на премию Оскар в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 февраля, Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара» в 2022 году.

За звание лучшего режиссера по мнению Американской киноакадемии поборются Кеннет Брана, снявший фильм «Белфаст», Рюсукэ Хамагути с фильмом «Сядь за руль моей машины», Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены Джессика Честейн, сыгравшая в фильме «Глаза Тэмми Фэй»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), а также Кристен Стюарт, которую можно увидеть в фильме «Спенсер».

Лучшим актером в этом году может стать Хавьер Бардем, сыгравший в фильме «В роли Рикардо», а также в номинации представлены Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король Ричард»).

Номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»:

«Белфаст»

«Кода»

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

«Сядь за руль моей машины»

Напомним, 94-я церемония вручения награды «Оскар» должна состояться 27 марта. Как писал сайт kp.ru, российский мультфильм «Боксбалет» снятый Антоном Дьяковым, номинирован в этом году на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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