Макрон: Путин заверил, что не будет провоцировать эскалацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заверил, что не будет инициировать эскалацию конфликта на Украине, что важно. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

"Мы обменялись вчера с президентом Путиным позициями по вопросам безопасности и военным вопросам, он отметил, что не будет инициировать эскалацию (конфликта на Украине - прим.ред.). Я думаю, что это важно", – сказал Макрон в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с Зеленским в Киеве.

Напомним, вчера, 7 февраля в Москве состоялись переговоры Путина и Макрона. Они шли больше пяти часов.

По итогам встречи российский лидер рассказал, как страна намерена добиваться от НАТО гарантий безопасности. Также лидеры пришли к договоренности о продолжении диалога по всем вопросам безопасности в Европе. В конце встречи Владимир Путин пошутил, что его "мучали" вариантами разрешения украинского кризиса.