Глава МИД Турции подтвердил готовность Анкары провести заседание контактной группы по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция подтвердила готовность провести на своей территории заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, уточнив, что даты заседания на данный момент не известны.

«Даты проведения заседания неясны. Мы не являемся стороной переговоров, а готовы принять их у себя … С точки зрения логистики каких-либо проблем нет. Мы готовы провести [заседание], когда они захотят. Решение за ними (участниками группы)», - приводит телеканал ТРТ слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, еще в январе представитель турецкого лидера сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров, Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, отметив готовность Анкары выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

В феврале Эрдоган подтвердил готовность организовать встречу Зеленского и Путина в Турции. Украинский президент поддержал предложение турецкого лидера перенести переговоры по Донбассу в Стамбул. В Кремле заявили, что не отвергают возможности подобной встречи.