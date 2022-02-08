Bellingcat* грозит штраф до 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении расследовательской группы Bellingcat* за отсутствие маркировки иноагента, что предполагает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Об это сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Роскомнадзор возбудил административное дело на Фонд Беллингкет (Stichting Bellingcat) за отсутствие маркировки иностранного агента. Санкция - штраф 500 тыс. рублей", - написал Чиков в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в отношении группы составлен протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ о «нарушении порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента».

Министерство юстиции РФ включило Stichting Bellingcat в реестр СМИ - иностранных агентов 8 октября прошлого года. Bellingcat обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой о признании данного решения незаконным и обязать ведомство исключить группу из перечня. Судебное заседание пройдет во вторник, 8 февраля.

*Признана в России СМИ-иноагентом