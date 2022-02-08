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Общество8 февраля 2022 15:07

Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением "огромнейшей деформации"

При этом Константин Чуйченко отметил, что в учреждениях ФСИН работает много порядочных людей
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Фото: ТАСС

Пытки осужденных в колониях выступают проявлением профессиональной деформации, следует менять ментальность, полагает министр юстиции России Константин Чуйченко. Об этом он заявил в эфире программы канала "Россия 24".

"Да, следует подумать над изменением ментальности. Потому что вот те инциденты, с которыми нам пришлось столкнуться… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации... И с этим требуется, безусловно, как-то бороться. Хотя в системе ФСИН работает большое количество честных, порядочных и человечных людей. Это следует признать", - заявил Чуйченко в эфире "России 24".

Как ранее писал kp.ru, в России разработают закон, предполагающий наказания за пытки в колониях. Об этом в сентябре прошлого года сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, в цивилизованном государстве такого явления существовать не должно.