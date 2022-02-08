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Политика8 февраля 2022 15:15

Народная милиция ЛНР сообщила о перехвате украинского беспилотника

В республике предотвратили артиллерийский удар Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Народная милиция ЛНР предотвратила артиллерийский удар, перехватив украинский беспилотник

Народная милиция ЛНР предотвратила артиллерийский удар, перехватив украинский беспилотник

Фото: REUTERS

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что перехватила беспилотник украинских военных, который те собирались использовать для корректировки артиллерийского огня по подконтрольной территории у линии соприкосновения в Донбассе.

«В районе населенного пункта Попасная (под контролем Украины) противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем», - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, Народная милиция ЛНР также зафиксировала выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских военных и приведение в боевую готовность минометного взвода Военных сил незалежной в районе подконтрольного Украине села Новоалександровка. «Угроза нанесению от артиллерийского удара нейтрализована», - отметил он.

Напомним, накануне в ЛНР заявили, что Киев планирует «постановочный теракт» на востоке страны. Незадолго до этого в Луганской народной республики сообщили, что подготовка Украиной наступления в Донбассе перешла в завершающую фазу.