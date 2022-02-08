Глава центра образования "Самбо-70" Давид Рудман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно о том, что умер Давид Рудман, глава центра образования "Самбо-70". Об этом ТАСС сообщил президент этого центра Ренат Лайшев.

"Ушел из жизни основатель "Самбо-70" Давид Рудман. Он долгое время боролся с раком легких. Простые ребята из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, множество судеб, мальчишек с улиц будут вспоминать его с признательностью и уважением к любимому величайшему наставнику, педагогу и тренеру", - сказал Лайшев.

Напомним, Давид Рудман - советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по дзюдо и самбо. Он был чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.

Как ранее писал kp.ru, сегодня умер также Игорь Носов, руководитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ему шел 44-й год. Как отметили представители корпорации, Носов внес значительный вклад в развитие российских регионов.