Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 февраля 2022 15:18

"Надо теперь с этим как-то жить": Режиссер мультфильма"БоксБалет" не ожидал номинации на "Оскар"

Режиссер мультфильма "БоксБалет" Дьяков поделился впечатлениями от номинации на "Оскар"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Режиссер мультфильма "БоксБалет" Дьяков поделился впечатлениями от номинации на "Оскар"

Режиссер мультфильма "БоксБалет" Дьяков поделился впечатлениями от номинации на "Оскар"

Фото: кадр из фильма

Режиссер анимации студии "Петербург" Антон Дьяков, чей мультфильм "БоксБалет" номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" рассказал, что делал мультфильм для для России и не рассчитывал, что работу оценят за рубежом.

"Делал этот фильм для нас, для россиян и окрестностей. Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось. И честно, видит бог, делал когда это все, я думал, что это все только для нас, а там это, может быть, не особо кому интересно", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Дьяков отметил, что еще не успел ознакомиться с полным списком номинантов

Напомним, российский мультик про любовь балерины и боксера, похожего на Николая Валуева, всерьез претендует на "Оскар". Анимационную работу "Боксбалет" Антона Дьякова включили в шорт-лист премии Оскар.

"Боксбалет" участвовал в основном конкурсе фестиваля российской анимации в Суздале-2020, был показан на анимационном конкурсе фестиваля "Окно в Европу-2020". В 2021 году на IX фестивале короткометражного кино "Короче" лента получила приз как лучшая анимационная работа, рассказывает "Российская газета"