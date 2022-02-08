"Надо теперь с этим как-то жить": Режиссер мультфильма"БоксБалет" не ожидал номинации на "Оскар"

Режиссер мультфильма "БоксБалет" Дьяков поделился впечатлениями от номинации на "Оскар" Фото: кадр из фильма

Режиссер анимации студии "Петербург" Антон Дьяков, чей мультфильм "БоксБалет" номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" рассказал, что делал мультфильм для для России и не рассчитывал, что работу оценят за рубежом.

"Делал этот фильм для нас, для россиян и окрестностей. Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось. И честно, видит бог, делал когда это все, я думал, что это все только для нас, а там это, может быть, не особо кому интересно", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Дьяков отметил, что еще не успел ознакомиться с полным списком номинантов

Напомним, российский мультик про любовь балерины и боксера, похожего на Николая Валуева, всерьез претендует на "Оскар". Анимационную работу "Боксбалет" Антона Дьякова включили в шорт-лист премии Оскар.

"Боксбалет" участвовал в основном конкурсе фестиваля российской анимации в Суздале-2020, был показан на анимационном конкурсе фестиваля "Окно в Европу-2020". В 2021 году на IX фестивале короткометражного кино "Короче" лента получила приз как лучшая анимационная работа, рассказывает "Российская газета"