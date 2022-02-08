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Политика8 февраля 2022 15:30

Зеленский раскритиковал угрозу Лукашенко о прекращении поставок энергоресурсов Украине

По словам украинского лидера, к подобным действиям можно прибегать, "если есть желание вернуться в каменный век"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский раскритиковал угрозу Лукашенко о прекращении поставок энергоресурсов Украине

Зеленский раскритиковал угрозу Лукашенко о прекращении поставок энергоресурсов Украине

Фото: REUTERS

Возможное прекращение поставок энергоресурсов из Белоруссии на Украину ударит по населению обеих стран и будет сравнимо с движением в каменный век. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя угрозы белорусского президента Александра Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что Минск не будет поставлять Киеву горюче-смазочные материалы и электричество, если украинская сторона инициирует обострение с Россией.

«Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?», - сказал украинский лидер на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров.

Зеленский сослался на данные статистики товарооборота между Украиной и Белоруссией, согласно которой товарооборот составляет 6 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов Украина экспортирует в Белоруссию, а 4,5 млрд долларов Белоруссия экспортирует на Украину.

«Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди», - заявил Зеленский, отметив, что к подобным действиям можно прибегать, «если есть желание вернуться в каменный век».