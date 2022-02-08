Путин заявил, что отказываться от нефти и газа «пока рановато»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Отказываться от использования углеводородных ресурсов, нефти и газа на сегодняшний день преждевременно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, однако указал на необходимость переходить к пониманию того, в каком направлении будет двигаться человечество.

«Отказываться от углеводородов пока рановато. 20–30, а может, и 50 лет будет активно всё это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но всё-таки мы должны понимать, куда движется всё человечество, куда вся планета движется», - заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что через 30 лет объем чистой эмиссии накопленных парниковых газов страны должен быть меньше, чем в Европейском союзе. Согласно его указу, не позднее 2060 года Россия должна достичь углеродной нейтральности. Глава государства указал на условия и возможности для развития зеленой энергетики в стране.

«Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперёд, тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии», - добавил он.

Напомним, ранее Путин поручил изучить внедрение альтернативы газа в нескольких регионах России. Как писал сайт kp.ru, правительство должно исполнить это поручение до 1 сентября 2022 года.