Ольга Голодец оценила перспективные разработки ученых самарского медуниверситета

Самарские ученые успешно внедряют свои разработки для реального использования. Фото предоставлено правительством Самарской области

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в День российской науки оценила разработки и перспективы ученых Самарского медицинского университета.

- Самарская область находится в числе лидеров цифровизации здравоохранения в стране. Я хочу поблагодарить университет за колоссальную работу для науки, студентов и региона, - сказал Голодец.

Она отметила, что самарский медуниверситет находится на передовой позиции по разработкам и внедрению современных технологий. В период пандемии ученые и студенты СамГМУ создали и внедрили в работу ряд проектов.

Ольга Голодец рассказала, что Сбер совместно с университетом реализуют несколько проектов в сфере цифровых технологий в медицине. «Уверена, что наше сотрудничество с Самарским государственным медицинским университетом в области внедрения новых технологий будет активно развиваться», - сказала Голодец.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Голодец за сотрудничество и пригласил ее вновь посетить регион, чтобы познакомиться с новыми разработками.