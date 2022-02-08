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Общество8 февраля 2022 15:56

Ольга Голодец оценила перспективные разработки ученых самарского медуниверситета

Университет совместно со Сбером реализует проекты в сфере цифровых технологий в медицине
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарские ученые успешно внедряют свои разработки для реального использования. Фото предоставлено правительством Самарской области

Самарские ученые успешно внедряют свои разработки для реального использования. Фото предоставлено правительством Самарской области

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в День российской науки оценила разработки и перспективы ученых Самарского медицинского университета.

- Самарская область находится в числе лидеров цифровизации здравоохранения в стране. Я хочу поблагодарить университет за колоссальную работу для науки, студентов и региона, - сказал Голодец.

Она отметила, что самарский медуниверситет находится на передовой позиции по разработкам и внедрению современных технологий. В период пандемии ученые и студенты СамГМУ создали и внедрили в работу ряд проектов.

Ольга Голодец рассказала, что Сбер совместно с университетом реализуют несколько проектов в сфере цифровых технологий в медицине. «Уверена, что наше сотрудничество с Самарским государственным медицинским университетом в области внедрения новых технологий будет активно развиваться», - сказала Голодец.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Голодец за сотрудничество и пригласил ее вновь посетить регион, чтобы познакомиться с новыми разработками.