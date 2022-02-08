В ФАС назвали среднюю цену ПЦР-теста в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России - 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала повышают цену еще на 250-350 рубля, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по результатам проведенной проверки.

Как уточнили в ведомстве, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за сутки, в зависимости от региона равна от 440 рублей до 3483 рублей.

Это исследование было проведено ФАС по поручению правительства и с целью становить обоснованность цен на тесты.

Как ранее писал kp.ru, в Госдуме попросили вице-премьера Татьчну Голикову установить максимальную стоимость ПЦР-теста на коронавирус с 1 тыс. рублей. С таким письмом к ней обратился замглавы комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов. Это вызвано тем, что многим россиянам приходится выполнять это исследование за свой счет.