Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 февраля 2022 16:37

Токаев посетит Россию 10-11 февраля 2022

Президент Казахстана проведет переговоры с Путиным в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Токаев посетит Россию 10-11 февраля 2022

Токаев посетит Россию 10-11 февраля 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет с рабочим визитом в Россию 10-11 февраля. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

«10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев … совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», - заявил Уали, уточнив, что президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что в четверг, 10 февраля, Токаев проведет переговоры с Путиным в Москве, в ходе которых «будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», а в пятницу, 11 февраля, глава Казахстана встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, а также собирается посетить ряд крупных промышленных предприятий республики.

Напомним, в конце января Токаев заявил о намерении посетить Москву в середине февраля 2022 года. По его словам, во время визита в российскую столицу предполагается подписание ряда документов о сотрудничестве России и Казахстана.