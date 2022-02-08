Токаев посетит Россию 10-11 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет с рабочим визитом в Россию 10-11 февраля. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

«10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев … совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», - заявил Уали, уточнив, что президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что в четверг, 10 февраля, Токаев проведет переговоры с Путиным в Москве, в ходе которых «будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», а в пятницу, 11 февраля, глава Казахстана встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, а также собирается посетить ряд крупных промышленных предприятий республики.

Напомним, в конце января Токаев заявил о намерении посетить Москву в середине февраля 2022 года. По его словам, во время визита в российскую столицу предполагается подписание ряда документов о сотрудничестве России и Казахстана.