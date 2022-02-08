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Политика8 февраля 2022 16:55

Евросоюз считает сообщение Bloomberg о "вторжении России на Украину" ошибкой "с коротким сроком жизни"

Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что эта публикация была быстро исправлена
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз считает сообщение Bloomberg о "вторжении России на Украину" ошибкой "с коротким сроком жизни"

Евросоюз считает сообщение Bloomberg о "вторжении России на Украину" ошибкой "с коротким сроком жизни"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз считает новость агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни», которая была быстро исправлена и не вызвала резонанса в СМИ. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В минувшую субботу, 5 февраля, около полуночи по московскому времени Bloomberg опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». Такая публикация провисела примерно 20 минут, прежде чем ее удалили, а издание позже признало ошибку и принесло извинения.

«Для нас эта история - не проблема, и она осталась в прошлом. Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило», - приводит ТАСС слова дипломата, который отметил, что ошибки в новостных сообщениях случаются, однако важно, чтобы они были «признаны и исправлены».

В Кремле заявляли, что Москва ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» назвали «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации.