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Политика8 февраля 2022 17:01

Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина

Так он ответил на вопрос о том, почему глава государства "покашливал" на одном из мероприятий
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина

Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина

Фото: ТАСС

Большая серия очных встреч международных встреч не отразилась на здоровье президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сегодня, 8 февраля.

"Все хорошо. Здоров", - отметил он ТАСС, отвечая на вопрос о здоровье Владимира Путина, который немного покашливал в ходе заседания Совета по науке и образованию. Напомним, в течение последней недели президент России провел несколько переговоров в Кремле с главами Венгрии, Аргентины, Франции.

Ранее kp.ru сообщал, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры в Москве. Как отмечал накануне встречи глав государств Дмитрий Песков, очевидно, что доминирующей станет тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, а также тема гарантий безопасности для России.