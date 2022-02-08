Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина Фото: ТАСС

Большая серия очных встреч международных встреч не отразилась на здоровье президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сегодня, 8 февраля.

"Все хорошо. Здоров", - отметил он ТАСС, отвечая на вопрос о здоровье Владимира Путина, который немного покашливал в ходе заседания Совета по науке и образованию. Напомним, в течение последней недели президент России провел несколько переговоров в Кремле с главами Венгрии, Аргентины, Франции.

Ранее kp.ru сообщал, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры в Москве. Как отмечал накануне встречи глав государств Дмитрий Песков, очевидно, что доминирующей станет тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, а также тема гарантий безопасности для России.