Власти Норвегии переведут террориста Брейвика в новую тюрьму для "перемены места" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба исправительных учреждений Норвегии решила перевести террориста Андерса Брейвика в новую тюрьму из-за актуальности «вопроса перемены места». Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Боевика, который с 2011 отбывал пожизненное заключение в тюрьме Шиен, переведут в учреждение под названием Риннерике, где законченный продолжит отбывать свой срок на прежних условиях. Как уточнили в ведомстве, перевод состоится в ближайшее время.

«Целью перевода, который рассматривался в течение длительного времени, является главным образом то, что осужденный пребывал в одном и том же отделении тюрьмы с очень высоким уровнем безопасности на протяжении многих лет и поэтому актуальным стал вопрос перемены места», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, в июле 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в центре Осло. Жертвами теракта стали восемь человек, десятки были ранены. В тот же день боевик совершил вторую атаку, открыв огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии Норвегии. В результате этой атаки погибло 69 человек, а 66 получили ранения. Накануне суд отклонил его прошение об условно-досрочном освобождении.