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Политика8 февраля 2022 17:16

Наталья Поклонская: Я не могу без России

Экс-посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, почему вернулась в РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Фото: Иван МАКЕЕВ

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не может без России. Так она ответила на вопрос Радио "Комсомольская правда" о том, почему не осталась работать послом в африканской республике Кабо-Верде.

При этом она добавила, что проведет онлайн-встречу с соотечественниками в Кабо-Верде в ближайшее время.

"Потому что я знаю, теплые слова поддержки отправляли наши соотечественники, россияне оттуда. Писали в соцсетях, что рады за мое назначение. Хотелось бы ответить", – сказала Поклонская Kp.ru.

Также она отметила, что еще поедет в Кабо-Верде, но в качестве заместителя главы Россотрудничества. И добавила, что рада служить на благо соотечественников.

Как ранее писал kp.ru, Наталью Поклонскую назначили замглавой Россотрудничества. Теперь она будет отвечать за связи с соотечественниками и продвижение русской культуры и языка. На портале правовых актов был выложен соответствующий указ от 2 февраля текущего года.