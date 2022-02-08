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8 февраля 2022 17:33

Наталья Поклонская: Простые украинцы не хотят войны

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская отметила, что простые люди на Украине не хотят войны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская

Фото: Иван МАКЕЕВ

Простые люди на Украине не хотят войны, точно так же, как и обычные нормальные люди в других странах, заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью Радио "Комсомольская правда".

"По разные стороны окоп находятся политики. Информационное пространство формируют политики, те люди, которые говорят. На Украине говорят депутаты Рады, они ведут свою пропаганду, мол, "Россия вооружается, будет воевать". Обычные люди такого не говорят, таких настроений нет. А политики настраивают друг против друга", – сказала Поклонская kp.ru.

Также она добавила, что если Запад не захочет выполнять условия России, последуют дальнейшие дипломатические переговоры. Но войны не будет, и сообщения о ней - просто нагнетание обстановки, заключила замглавы Россотрудничества.

Как ранее писал kp.ru, Наталья Поклонская заявила. что если когда-нибудь вернется в Крым, то только прокурором. Она отметила, что у нее пока нет желания занимать должность прокурора в республике.