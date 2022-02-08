США заявил о готовности продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности

Постпред США при ОБСЕ заявил о готовности Вашингтона продолжать диалог с Москвой по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по вопросам гарантий безопасности в Европе. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Американский дипломат заявил, что Москва донесла до Вашингтона свое желание продолжать диалог по вопросу выстраивания «неделимой безопасности». По его словам, США готовы и хотят «поддержать эти дискуссии».

Как отметил Карпентер, что ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман «четко дала понять», что неделимость безопасности не означает возможность одной страны угрожать другой.

«Она не означает, что одна страна может вторгаться на территорию другой страны. Она также не означает, что одна страна может наложить запрет на выбор другой страной своих союзников, или же диктовать свою внешнюю политику», - заявил он, добавив, что Вашингтон обращается с призывом к Москве «вести диалог и дипломатию, а не вступать в конфликт и конфронтацию"»

Напомним, днем ранее, 7 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и Европейский союз нацелены на продолжение «содержательного диалога» с Москвой по вопросам безопасности.