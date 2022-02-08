Наталья Поклонская: Моя семья очень терпеливая Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Поклонская, назначенная накануне замглавой Россотрудничества, рассказала kp.ru, что у нее очень терпеливая семья.

«Моя семья очень терпеливая. Мои родные меня поддерживали и поддерживают, я им очень благодарна. Это очень сложно вечно "сидеть на чемоданах"», - заявила политик в эфире Радио «Комсомольская правда».

Поклонская также рассказала, почему она часто меняет места работы, указав на то, что она развивается и не хочет сидеть на одном месте.

«Я развиваюсь, не хочу сидеть на одном месте. Я получила колоссальный опыт. Это и прокуратуры Украины, и крымская, затем Дума, большая политика. Я работаю с такими людьми, как Володин. Это ведь большой опыт. Это то, что ты принимаешь, чтобы дальше использовать в своей деятельность. Я не засиживаюсь, потому что не люблю сидеть», - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, Поклонская назвала новые обязанности в Россотрудничестве своей стихией, отметив, что обязанности защиты прав соотечественников являются для нее очень родными и привычными.