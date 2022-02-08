Экс-министр экономики РФ объяснил, как снизить цены на недвижимость Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев объяснил, как можно снизить цены на недвижимость в стране. При этом он уверен, что данный способ работает не только в случае с квадратными метрами, но и с автомобилями.

Экономист отмечает, что ценник пойдет вниз только в одном случае – если предложение на рынке существенно увеличится. То есть, в стране нужно создать благоприятный «предпринимательский климат».

А система господдержки ипотеки и льготные программы будут «вишенкой на торте».

- Есть рецепт, действующий во все времена. Если хотите бороться с ростом цен, увеличьте предложение, соответственно — на рынке жилья и автомобилей, - отметил экс-министр в беседе с NEWS.ru.

Он уверен, что после создания здоровой конкуренции и благоприятной среды для бизнесменов, можно говорить о различных мерах господдержки, которые дополнят эту систему.

А чтобы избежать «ипотечного пузыря» после общего снижения цен на жилье, стоит пересмотреть программы льготного кредитования.

Сделать их более доступными для молодых семей, для семей с детьми.

Тем временем ставки по ипотечным кредитам начали расти. Не снижаются и цены на жилье, что приводит к падению спроса на квадратные метры.

По данным Центробанка, в конце 2020-го ипотеку выдавали в среднем под 7,36% годовых, в конце прошлого года средневзвешенная ставка была 7,81% годовых, но уже в январе текущего года аналитики отмечают её приближение к 9%. А на начало февраля почти все крупнейшие российские розничные банки отметились очередным ростом ипотечных процентов, сообщает Life.

В декабре 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России снизилась сразу на 13,5% — с рекордных 3,7 млн до 3,2 млн рублей. Наиболее значительно средний размер ипотеки уменьшился в Хабаровском крае (на 42,5%) и в Иркутской области (41,4%), сообщает RT.