"Газпром" сообщил о нарушении Молдавией условий аудита долга по газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» заявил, что односторонний подход Молдавии к аудиту задолженности «Молдовогаза» нарушает достигнутые ранее договоренности.

«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре 2021 года», - сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в российской компании, назначенное на 2 февраля заседание не состоялось по причине неявки представителей молдавского правительства, а власти республики заявили, что условия привлечения аудитора уже определены Молдавией. Отмечается, что при этом не были учтены предложения «Газпрома», которые ранее были направленны.

В пресс-службе заявили, что подобный односторонний подход Молдавии не позволяет ожидать прозрачности, а также объективности аудита задолженности. «Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз"», - добавили в заявлении.

Напомним, ранее «Газпром» заявил о возможном прекращении поставок голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января этого года. В назначенный день, в республики ввели режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса на 60 дней ,однако компания «Молдовагаз» полностью погасила, однако премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что письмо российского холдинга с требованием погасить оставшийся долг расценивается правительством как недружественный жест.