Посол России в Берлине объяснил отказ Германии поставлять оружие Украине параллелями из истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев объяснил отказ Германии поставлять Украине летальное оружие параллелями из истории.

«Есть определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом - поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских - это пробуждает некоторые исторические параллели, что немцы понимают», - заявил российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Нечаев также указал на наличие в Германии «чисто прагматической позиции», которая предписывает не поставлять оружие в зоны конфликтов. По его словам, такая позиция говорит о том, что какое-либо вооружение «не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта», поэтому немецкая сторона делает акцент на дипломатических усилиях и переговорном процессе.

Напомним, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник сказал о том, что Украина хочет получить от Германии военные корабли и систем ПВО, назвав этот вопрос одним из главных на повестке дня для двух стран. Однако в Министерстве обороны ФРГ сообщили, что политика по поставкам оружия неизменна, напомнив, что ранее немецкие власти четко заявили, что летальное оружие Украине не поставляется.